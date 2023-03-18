В Астане 3000 домбристов одновременно исполнили казахский кюй

Фото: сайт акимата Астаны

В Астане прошёл челлендж домбристов "Күй құмбірі": более 3000 человек одновременно исполнили казахский кюй, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.



В челлендже приняли участие более 3000 домбристов из 127 учебных заведений. Он начался во всех организациях образования в 12:00 по столичному времени

Участники челленджа исполнили кюй Курмангазы "Балбырауын".

В Алматы прошёл аналогичный челлендж, сообщает акимат города. Он был организован на улице на пешеходной зоне по улице Сауранбаева в Турксибском районе.

Звуки домбры одновременно зазвучали на праздничной площадке в исполнении 600 учеников школ, гимназий, домов творчества, 70 педагогов и 20 родителей. Руководил оркестром дирижёр, заслуженный деятель искусств Казахстана, профессор Үкібай Дүйсен. Музыканты исполнили кюи Курманғазы "Балбырауын", "Адай", "Сарыарка".