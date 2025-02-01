В Ассоциации национальных видов спорта Казахстана избрали нового президента. Им стал Еркебулан Ильясов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

"В заседании приняли участие вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, а также президенты и представители национальных спортивных федераций страны. По итогам учредители Ассоциации единогласно избрали нового Президента - Ильясова Еркебулана Сайдуллаевича. Ранее данный пост занимал Исламбек Салжанов", — говорится в сообщении.

Еркебулан Ильясов - бизнесмен, меценат, председатель Совета директоров отечественного электромашиностроительного холдинга "Alageum Electric". Отметим, что Еркебулан Ильясов с 2023 года занимал должность Президента Федерации "жамбы ату", а с 2024 года также возглавил Федерацию национального вида спорта по перетягиванию каната ("арқан тартыс"). Еркебулан Ильясов внес значительный вклад в сохранение традиций и профессиональное развитие "жамбы ату" и "арқан тартыс" как этнических спортивных дисциплин и национального достояния Казахстана.

В 2024 году по инициативе Еркебулана Ильясова и при финансовой поддержке Группы компаний "Alageum Electric" была издана книга "Жамбы ату" ученого-этнографа Бекена Қайратұлы. Книга написана на трех языках и раскрывает происхождение стрельбы из лука, как национального вида спорта. Под руководством Еркебулана Ильясова в Федерации жамбы ату и аркан тартыс было проведено более 30 международных и республиканских мероприятий, среди которых Азиатский турнир по жамбы ату, Кубок Федерации, введены специальные премии "Тайтұяқ и "Томирис".

В этот период казахстанские лучники Федерации приняли участие и показали высокие результаты в соревнованиях в Венгрии, Франции, Монголии, Саудовской Аравии и других странах. В 2024 году сборная Казахстана по жамбы ату продемонстрировала успехи на Чемпионате в Китае, завоевав одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. В целях развития популяризации национальных видов спорта было разработано мобильное приложение, посредством которого можно в онлайн режиме отслеживать соревнования и их результаты.

Отметим, что Группа компаний "Alageum Electric" в 2024 году выступила генеральным спонсором V Всемирных игр кочевников. Помимо выделенных 1 млрд тенге на крупнейшее международное событие в мире этнического спорта, спонсируемая компанией Федерация стала инициатором самых крупных призов на соревнованиях: победителям соревнований по жамбы ату по итогам V Всемирных игр кочевников были вручены квартира, машина и денежные призы. Главному тренеру национальной сборной по жамбы ату Елдосу Бадашеву также вручен автомобиль.

Новоизбранный президент Ассоциации национальных видов спорта поблагодарил за доверие Министерство туризма и спорта РК, представителей федераций, входящих в состав Ассоциации, и поделился планами на 2025 год.

"Национальные виды спорта - это душа нашего народа и живая связь поколений. Для меня это большая честь и ответственность. Мы приложим все усилия, чтобы казахские этнические виды спорта и далее прославляли страну во всем мире, демонстрируя нашу богатую культуру. Развивая национальные виды спорта, мы не только сохраняем прошлое, но и создаем будущее, в котором культура и традиции становятся важной частью современного мира"- отметил Еркебулан Ильясов.



Также был избран вице-президент — исполнительный директор (на общественных началах) Национальной ассоциации национальных видов спорта Республики Казахстан. Им стал Бақдаулет Сабитов

Напомним, в состав Ассоциации национальных видов спорта входят 10 федерации: байге, көкпар, аударыспақ, асық ату, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, тоғызқұмалақ, Joryq.