В "АрселлорМиттал Темиртау" ответили, как допустили трагическую аварию в Шахтинске

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По словам руководства предприятия, на шахте произошёл так называемый "внезапный залповый" выброс газа.

При этом на вопрос, можно ли было предусмотреть трагедию, у руководства предприятия однозначного ответа нет, передаёт BaigeNews.kz. Поскольку на всех шахтах работают системы газовой защиты.

"По шахте имени В. И. Ленина как и в других шахтах внедрена система газовой защиты английской компании. Мы с ней сотрудничаем больше 10 лет. Мы имеем определённый опыт по эксплуатации этой системы. Эта система исключает превышение газометана в тех зонах, где находятся люди. В противном случае действует предупреждение, и работники покидают рабочие места. При концентрации газа в 2% наши работники на рабочих местях находится не будут, они уходят, - сообщили в АО "АрселлорМиттал Темиртау", - а в шахте Ленина произошел залповый внезапный выброс. Могли ли предусмотреть это, однозначный ответ дать нельзя. Мы работаем совместно с зарубежными специалистами, из блежнего и дальнего зарубежья. Это Кемеровский, Московский, Санкт-Петербургский и Германский институты".