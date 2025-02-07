В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка официально опровергли распространённую в соцсетях информацию о возможных финансовых нарушениях при реализации Программы рефинансирования ипотечных займов, заявив, что слухи о хищении средств не соответствуют действительности, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что с момента запуска Программы в 2015 году оказано значительное государственное содействие 48,4 тысячи граждан, получившим помощь в рефинансировании ипотечных кредитов на сумму 318,2 миллиардов тенге. При этом государство обеспечило конвертацию займов в иностранной валюте по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года, а также списание долгов по штрафам и пеням на сумму 248,3 миллиардов тенге.

В Агентстве заявили, что все этапы реализации программы строго контролируются, и банки обязаны ежемесячно предоставлять отчёты о целевом использовании государственных средств. Более того, в каждом регионе Казахстана работают Комиссии по рассмотрению жалоб ипотечных заёмщиков, в состав которых входят представители общественных организаций, ассоциаций финансистов и местных властей. Эти меры обеспечивают полную прозрачность и законность процесса.

Кроме того, в сообщении подчёркнуто, что информация о якобы имевших место хищениях при реализации Программы не имеет под собой никаких оснований. В ответ на распространение ложных сведений Агентство оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей репутации и обеспечения законности.