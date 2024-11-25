  • 25 Ноября, 19:31
  • BAIGENEWS

В армию призовут сотни офицеров запаса в Казахстане

На воинскую службу офицеры заступят на 24 месяца.

Сегодня, 18:38
АВТОР
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пресс-служба Алматинского гарнизона Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Казахстанское Правительство приняло постановление от 20 ноября 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", передаёт BaigeNews.kz.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - отмечено в документе

Призыву подлежатт 915 человек:

  • Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК – 700 человек;
  • Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
  • Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;
  • МЧС РК – четыре человека.

Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что резервную воинскую службу планируют создать в РК в 2025 году.

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