В армию призовут сотни офицеров запаса в Казахстане
На воинскую службу офицеры заступят на 24 месяца.
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
141Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Казахстанское Правительство приняло постановление от 20 ноября 2024 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу", передаёт BaigeNews.kz.
"Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - отмечено в документе.
Призыву подлежатт 915 человек:
- Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования РК – 700 человек;
- Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;
- Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;
- МЧС РК – четыре человека.
Постановление вводится в действие с 3 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что резервную воинскую службу планируют создать в РК в 2025 году.