Они успешны на работе и ласковы у семейного очага. Они прекрасно готовят, шьют, занимаются творчеством и уверенно продвигаются по службе. Обе героини нашего материала за годы службы в войсковой части родного Семея выработали дисциплину, аккуратность, верность любимому делу и сильный характер. Эти качества помогают женщинам и за рабочими периметром - например, продуктивно вести домашний быт и передавать детям навыки тайм-менеджмента. Корреспондент BaigeNews.kz на один день погрузился в рабочие будни двух разных специалистов военного дела.

Гульнур Калиахметова и Айнур Турарова работают в воинской части №5511 регионального командования "Шыгыс" Национальной гвардии, которая обеспечивает охрану общественного порядка города и исправительных учреждений. Их мужья, как и они сами, посвятили себя военному делу. А работа стала ежедневным источником новых навыков коммуникации с людьми. Причём людьми разного контингента.

Особый режим

Гульнур Калиахметова трудится специалистом контролёром комнаты длительных свиданий первой стрелковой роты в/ч №5511. Каждый день работает с осуждёнными мужчинами. Её помощники - это пистолет Макарова, зоркий глаз и знание невербальной психологии.

В составе небольшой команды она предоставляет заключённым и их близким те самые редкие часы воссоединения, которые у некоторых случаются все пару раз в год. Осуществляет связь с родственниками, обеспечивая при этом безопасность.

Сидельцам на обычных условиях содержания положены два длительных свидания в год и 6 коротких, то есть каждые два месяца. Длительные встречи представляют собой совместное проживание супругов или кровных родных, и продолжаются двое суток в специально отведённых для этого номерах. А короткие, которые длятся максимум два часа, дают возможность поговорить по телефону в кабинке. Заключённым, находящимся на строгих условиях отбывания наказания, разрешены только короткие свидания дважды в год.

Каждый человек, приходящий на свидание к узнику, будь это друг, коллега или родитель, порой является ещё и доставщиком так называемой "контрабанды".

Все свидания сопровождаются передачей гостинцев для заключённых. Гульнур Калиахметова рассказала, что часто "гражданские" приносят в колонию запрещённые препараты и предметы.

"Для передачи запрещены наркотики, алкоголь, гаджеты и сим-карты, игральные карты и журналы порнографического содержания. Бывают случаи, когда родственники пытаются пронести с собой вино под видом компота, и телефон, обёрнутый в бумагу от шоколадных плиток, - вспоминает список конфискованных гостинцев наша собеседница. - Проверка посылок проводится в комнате досмотра. Запрещённые предметы передаём в режимный отдел, сотрудники которого сами составляют акт и занимаются "запрещёнкой".

Проверяют всё - от содержимого банок до содержания литературы. Например, перед тем, как передать осуждённым Коран на арабском языке, его проверяют теологи. Ведь под видом священного писания под корочкой может оказаться экстремистская литература.

Многодетная военная

Гульнур Калиахметова родилась в селе Аксуат. Закончив общеобразовательную школу, в 2003 году поступила в колледж на правоведа. В 2006 году по контракту устроилась на свою первую работу в колонию села Шуак близ Жангизтобе. Здесь она следила за порядком в колонии №17 на первом и втором пропускном пунктах, вела надзор за заключёнными.

Затем была аналогичная работа в селе Шемонаиха, а в 2013 году молодая семья переехала в Семей.

Её супруг работал вместе с ней, служа начальником оперативного отдела. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, но продолжает трудиться в системе гражданской обороны.

У них шестеро детей: старшему сыну 17 лет, младшей дочери - четыре с половиной года. Все наследники благодаря родительской выдержке и дисциплине, успешно справляются с поставленными перед ними задачами - учёбой, дополнительными занятиями и обязанностями по дому.

При этом сама Гульнур говорит, что декретные отпуска продолжаются год и не мешают ей по возвращении на работу добросовестно выполнять свои обязательства. Помогает уважаемая ею Енешка - свекровь.

"По утрам вместе с мужем развозим детей по школам и детсадам, вечером забираем младших. Дома нас всегда ждёт моя свекровь. Она помогает с детьми и домашними делами. Она наша поддержка и мудрый советчик. Вместе с детьми обеспечивает надёжный тыл, пока мы с мужем работаем в венной сфере Казахстана", - раскрыла один из своих секретов успеха Гульнур Калиахметова.

Служба нашей героини не спокойна. Ведь люди бывают разные, и никогда не знаешь, что на уме у осуждённых и их родных. Поэтому всегда нужно быть на чеку. Но все рабочие вопросы Гульнур Калиахметова оставляет за дверью комнаты свиданий. А дома она нежная заботливая мама.

Работа с заключёнными

Помочь адаптироваться, предотвратить суицид, выявить дедовщину. Такой сложный клубок из задач нудно каждый день разматывать военному психологу.

Вторая наша героиня, психолог Айнур Турарова, работает старшим помощником начальника отделения воспитательной и социально-правовой работы.

Её клиенты, так психологи на гражданке называют своих услугополучателей, это личный состав воинской части №5511. Здесь она трудится с 2017 года. Находится в звании капитана.

Но свой трудовой путь молодая девушка начала в системе исправительных учреждений. Отучившись в Костанайской академии МВД РК, она по распределению отправилась в колонию №35. Полгода она "залезала в головы" к заключённым, пытаясь направить их на путь исправления, пока не поняла, что это не та категория людей, которым она может помочь. Однако эти шесть месяцев, которые были стартом в её карьере психолога, показали, какими бывают люди, и какими страшными порой их желания.

"Заключённые - это необычные люди. Особенно те, кто отбывает наказание десятки лет. Представьте, в их библиотеке огромное количество бестселлеров по психологии, они несколько раз в год проходят психологические тесты, некоторые из которых выучили наизусть. Они считывают невербалику сотрудников, они комментируют твои ошибки. С такими людьми ты всегда настороже. Да и обстановка при работе с ними весьма напряжённая - говорить по душам сложно, работа только в присутствии охраны. В тюрьмах заключённых не оставляют наедине с психологом. Помню, как однажды я обсуждала возможное будущее заключённого после тюремного срока. Он, не скрывая, сказал, что когда выйдет на свободу, расправится с недругами и, возможно, снова вернётся отбывать наказание", - посвятила нас в детали работы психологом в исправительном учреждении капитан Айнур Турарова.

Вот уже семь лет Айнур занимается ментальным здоровьем личного состава воинской части №5511 - офицеров, военных по контракту и срочников. Помогает выявлять нарушения дисциплины в коллективе, решать внутренние споры, налаживать контакты с сослуживцами.

"Основная работа заключается в том, чтобы помочь мягко адаптироваться прибывающим солдатам к воинской жизни. У нас, психологов, есть 40 дней на изучение каждого из них. После чего наступает присяга, и их распределяют по подразделениям. Отбор идёт по морально-психологическим качествам. Конечно, окончательное решение - куда именно отправят солдата - принимает командир, но во многом это также зависит от рекомендации психолога. В результате наиболее стрессо-устойчивых отправляют на охрану исправительных учреждений либо для несения патрульно-постовой службы на улицах города", - рассказала психолог.

В обоих случая солдатам выдают боевое оружие и патроны. Однако есть среди призывников и те, кто не готов с ним работать. Это те самые менее стрессо-устойчивые призывники. Таких по рекомендации психологов отправляют в роту материально-технического обеспечения. Они занимаются хозяйственными работами внутри войсковой части.

"Для того, чтобы узнать прибывших срочников получше, нам необходимо внимательно за ними наблюдать, попытаться стать для них родными в новой среде. Поэтому первое время мы, психологи, меняем свою рабочую одежду на гражданскую. Поскольку многие ребята ещё не готовы раскрыться людям в форме", - рассказала Айнур Турарова.

Психолог каждый день проводит с военнослужащими, заступающими на боевую службу, визуальную диагностику и экспресс-тест для определения их боевой готовности.

Выражение "В каждой шутке есть доля правды" в армии действительно работает. К каждому слову солдатов прислушиваются. Порой в новой среде, да ещё и во время адаптации, юнцы не готовы выразить свои мысли прямо. Но делают это "между прочим" через юмор. Поэтому к шуткам в армии относятся серьёзно!

"Мы работаем не только с военнослужащими, но и с их родителями, жёнами. Просим их сообщать нам о жалобах. Ведь у нас одна мечта на всех - чтобы через 12 месяцев армеец вернулся к своим близким здоровым и невредимым", - пояснила наша собеседница.

Профилактика суицидов и дедовщины проводится в воинских частях регулярно. Методы работы с военнослужащими обновляются, система подходов развивается. Однако одним из главных способов выявить проблемы остаётся анкетирование.

"Часто проводим анонимное анкетирование, чтобы выявить неуставные отношения. Кроме того, для проверки фактов дедовщины ежедневно проводится осмотр солдат. Этим занимаются медики, воспитатели, военная полиция, - говорит психолог. - Молодёжь приходит неподготовленная, скованная - это самая главная проблема и возможная причина суицидов. Если бы родители и близкие готовили мальчиков к тому, что им предстоит пойти в армию, защищать Родину, дух ребят мог бы быть сильнее, а значит, эмоциональная и физическая адаптация проходили бы проще. Сейчас родители в основном боятся отпускать своих сыновей в армию, их давление и напряжение отражается на солдатах".

Армия держит в тонусе

Дома - муж, на работе - коллега! Супруг Айнур Тураровой - командир батальона оперативного назначения, майор. Они работают в одной войсковой части. Здоровая субординация на службе помогает им сохранять профессионализм и уважение коллег. Они воспитывают двух маленьких сыновей, старшему - четыре года, младшему - шесть месяцев.

"В армии мы ценим каждую минуту. Если сказали прибыть в 10.40, то мы должны быть именно в это время. Дисциплина и пунктуальность на высшем уровне. Впоследствии это сказалось и на семейных отношениях, на создании уюта и комфорта в доме. Сейчас могу сказать, что эти качества очень помогают мне вести хозяйство и не терять время понапрасну. Это отличный навык, который держит в тонусе", - призналась психолог Айнур Турарова.

В армии принято считать, что военнослужащие не делятся на мужчин и женщин. Дамы также маршируют, занимаются физической подготовкой, заступают в наряды, стреляют из закреплённого оружия.

Радости военной службы есть у каждого подразделения. Есть они и у психолога. По опыту Айнур Тураровой, каждый солдат индивидуален по-своему.

"Мы многому их учим, но и сами тоже учимся у них. Помню, был солдат, который до армии работал кондитером. Благодаря ему я сейчас пеку вкусные торты. Был у нас солдат-флорист, который научил меня ухаживать за цветами так, что они остаются свежими целый месяц", - с благодарностью вспоминает срочников Айнур Турарова.

За год службы психологи и солдаты привыкают друг другу настолько, что демобилизация вызывает грусть. Однако уезжая, ребята увозят с собой частичку заботы из ставшего родным города Семея.