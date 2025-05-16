В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК состоялась презентация интеллектуальной системы адаптивного психологического тестирования. Новую цифровую разработку планируют использовать для раннего выявления психологических проблем среди военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов, использование искусственного интеллекта откроет новые возможности в сфере поддержки ментального здоровья военных:

"Современные технологии позволяют не только своевременно обнаруживать первые признаки эмоционального неблагополучия, но и предотвращать их развитие. Наша цель — создать эффективную систему раннего предупреждения, которая даст каждому военнослужащему возможность получить поддержку".

Разработчик системы Ерғали Мабиев подчеркнул, что в её основе лежит гибридная архитектура, позволяющая:

адаптировать сложность и состав вопросов в реальном времени;

сокращать количество нерелевантных заданий;

формировать персонализированные рекомендации по результатам анализа.

Система обеспечит более точную и быструю диагностику психологического состояния по сравнению с традиционными анкетами, что особенно важно в условиях армейской службы.

Безопасность данных — ещё один приоритет: система будет установлена локально на серверах воинских частей, без подключения к интернету.

Как сообщили в командовании, апробация технологии начнётся с новобранцев, проходящих службу в частях столичного гарнизона. В дальнейшем её планируют внедрять повсеместно.

Применение интеллектуальных решений в сфере психологической поддержки станет важным шагом в повышении безопасности личного состава, а также в формировании здорового морально-психологического климата в воинской среде.