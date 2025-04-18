Стартовали Дни культуры Казахстана в Армении. Проведение совместных мероприятий стало возможным благодаря договорённостям, достигнутым главами государств в ходе официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Ереван, передаёт BaigeNews.kz.

Официальную делегацию Казахстана возглавляет министр культуры и информации РК Аида Балаева. Программа мероприятий в армянской столице началась с показа казахстанских фильмов. Сегодня в кинотеатре "Москва" зрителям представили историческую киноленту режиссера Рустема Абдрашева "Казахское ханство. Золотой трон" и фильм Фархата Шарипова "Стоп, ночь".

Во время открытия Дней казахстанского кино в Армении председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали подчеркнул значение развития казахстанской киноиндустрии и отметил, что Глава государства подписал закон, касающийся деятельности Министерства культуры и информации РК, включающий ряд прорывных положений. В частности, начинается новый этап развития главной киностудии страны — "Казахфильма" имени Шакена Айманова: ежегодно не менее 30% от общего объема финансирования фильмов в стране будет направляться напрямую в киностудию, что обеспечит финансовую устойчивость студии и эффективность ее работы. Он также рассказал о новых правилах конкурсного отбора кинопроектов и выразил уверенность, что современные казахстанские фильмы, найдут отклик у армянской аудитории.

"Дни казахстанского кино в Армении - это платформа для укрепления сотрудничества, взаимопонимания и дружественных связей между нашими странами. Очень приятно, что сегодня есть возможность познакомиться с искусством казахского кино. Казахстанское кино - это самобытный язык образов, глубокая философия, смелый взгляд в будущее. Мы с интересом следим за развитием киноискусства в Казахстане, уверены, что сегодняшние показы станут мостом между нашими культурами", - сказал Директор Фонда кино Армении Давид Банучян, выступая на открытии мероприятия.

Завтра зрителям будут представлены ещё две картины - "Время патриотов" режиссера Серикбола Утепбергенова и "Беркут" режиссера Данияра Ибрагимова.

В рамках Дней культуры, официальная делегация Казахстана также посетила Центр казахского языка, истории и культуры имени Абая при Ереванском государственном университете, а также Национальную библиотеку Армении, где расположен уголок казахской литературы. Делегация ознакомилась с книжным фондом и передала в дар почти 100 книг казахстанских писателей, среди которых — "Сал домбыра" Кайрата Айтбаева, "Защитник Родины" Нурбая Бектурсынова, "Таңдамалы" Фаризы Онгарсыновой, "Свет и тень", написанная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также ряд других изданий.

Кульминацией Дней культуры станет Гала-концерт, который пройдёт 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна. В нём примут участие звезды казахстанской эстрады, представители интеллигенции, дипломаты, учёные, писатели и другие деятели искусства.