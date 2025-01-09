Документ будет направлен на рассмотрение парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru.

В тексте закона говорится, что им "устанавливается, что Республика Армения объявляет о начале процесса по членству Республики Армения в Европейском Союзе".

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления на заседании кабмина отметил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято только по итогам референдума. Но перед этим властям нужно "обсудить с ЕС "дорожную карту", пояснил глава правительства Армении.

Глава МИД республики Арарат Мирзоян отметил, что отношения страны с ЕС динамично и интенсивно развиваются. Он также указал на то, что Евросоюз оказал республике содействие в сфере безопасности, направив наблюдателей. Кроме того, ЕС заявил о готовности помочь развитию экономики Армении, сказал Мирзоян.