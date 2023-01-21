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В архивах Германии обнаружили секретные документы касательно космодрома Байконур
Директор Национального архива РК Сагила Нурланова проинформировала о ценных документах, привезённых в Казахстан в прошлом году из зарубежных архивов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
"В прошлом году сотрудники республиканского архива посетили с рабочим визитом 14 стран. Из этих стран они привезли около семи тысяч ценных документов. В архивах Германии обнаружены этнографические отчёты исследователей Австро-Венгерской империи, результаты исследовательских поездок в Среднюю Азию, в архивах "Штази" найдены документы касательно космодрома Байконур, которые признаны секретными. В Российском государственном историческом архиве найдены переписки казахских султанов начала XVIII- XIX веков с представителями императорской администрации", - сказала на заседании коллегии министерства культуры и спорта РК глава Национального архива.
По её словам, из Османского архива Стамбула привезли книги, в которых собраны сведения о казахских землях XIX-XX веков.
"Уникальные сведения найдены в архиве Татарстана. Обнаружены документы и протоколы съезда мусульман, а в работе съезда принимали участие Алихан Бокейханов, Бахытжан Каратаев и другие представители казахской интеллигенции", - добавила Сагила Нурлановна.
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