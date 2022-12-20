В Аргентине 20 декабря объявили выходным в честь победы сборной на ЧМ

Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch

Правительство Аргентины официально объявило вторник, 20 декабря, выходным днём, чтобы граждане страны смогли отпраздновать завоевание национальной командой титула чемпиона мира, который прошёл в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МатчТВ.

Ожидается, что футболисты сборной проедутся на открытом автобусе по Буэнос-Айресу во вторник в полдень по местному времени.

Отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес не станет приветствовать игроков сборной в своей официальной резиденции по соображениям безопасности.

В финале ЧМ‑2022 сборная Аргентины победила Францию. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2.