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  • В Аргентине 20 декабря объявили выходным в честь победы сборной на ЧМ
Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch Вчера, 09:29
425
Вчера, 09:29
425
Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch

В Аргентине 20 декабря объявили выходным в честь победы сборной на ЧМ

Правительство Аргентины официально объявило вторник, 20 декабря, выходным днём, чтобы граждане страны смогли отпраздновать завоевание национальной командой титула чемпиона мира, который прошёл в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МатчТВ.

Ожидается, что футболисты сборной проедутся на открытом автобусе по Буэнос-Айресу во вторник в полдень по местному времени.

Отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес не станет приветствовать игроков сборной в своей официальной резиденции по соображениям безопасности.

В финале ЧМ‑2022 сборная Аргентины победила Францию. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В дополнительные 30 минут сборные забили по мячу, а в серии пенальти аргентинские футболисты оказались точнее — 4:2.

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#футбол #Аргентина #праздники #чемпионат мира
BaigeNews.kz
Вчера, 09:29
425
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