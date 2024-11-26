В Аральское море направят ещё 1,6 млрд кубометров воды

До апреля 2025 года в Аральское море планируется направить дополнительно 1,6 млрд кубических метров воды. Об этом рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С октября 2023 года по апрель 2024 года в Арал уже направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно – 2 млрд кубометров.

Тему Северного Арала обсудили ранее на 87-ом заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК), прошедшем в начале ноября в Туркменистане.

"С начала года в Северный Арал было направлено около 2-х млрд кубометров воды. На сегодня общий объём воды в море достиг 22-х млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им, в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле", – сообщил Нуржигитов.

По результатам переговоров с соседними странами в Туркменистане глава Министерства водных ресурсов и ирригации РК договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. А это, в свою очередь, позволит накопить на юге Казахстана необходимый объём воды для поливного сезона в следующем году.

Напомним, в июне текущего года Олжас Бектенов проверил состояние Малого Арала.