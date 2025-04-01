В апреле 2025 года Землю ожидает шесть дней магнитных бурь, сообщают ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Согласно их долгосрочному прогнозу, геомагнитные бури могут произойти 5, 8, 9, 10, 22 и 24 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Эти события будут связаны с сильным воздействием солнечной активности на магнитное поле Земли. Кроме того, повышенная активность в магнитосфере ожидается и в другие дни месяца, включая 6, 7, а также с 11 по 14, и 21 и 25 апреля.

На ближайшие трое суток ученые оценивают вероятность возникновения магнитной бури как низкую — всего около 7%. Магнитные бури возникают из-за резких колебаний геомагнитного поля, которые, в свою очередь, вызваны вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Эти бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, и их сила классифицируется по шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремальная).

Эксперты предупреждают, что магнитные бури могут повлиять на работу спутников, системы навигации и связь, а также вызвать проблемы у людей, страдающих от метеозависимости.