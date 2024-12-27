В Астане под руководством председателя КНБ Е.Сагимбаева состоялось очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В работе АТЦ приняли участие первые руководители специальных служб, правоохранительных и государственных органов, а также акимы областей, городов республиканского значения и столицы.

Были рассмотрены вопросы о мерах совершенствования профилактики экстремизма и терроризма, а также информационно-разъяснительной работы в Интернете.

Обсуждены результаты деятельности АТЦ в 2024 году и определены приоритетные задачи на следующий год.

По итогам заседания принят ряд протокольных решений и утвержден план работы на 2025 год.

Напомним, Франция признала ХАМАС террористической организацией.