  • 27 Декабря, 18:47
  • BAIGENEWS

В Антитеррористическом центре РК определили задачи на 2025 год

Принят ряд протокольных решений.

Сегодня, 17:57
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КНБ РК Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: КНБ РК

В Астане под руководством председателя КНБ Е.Сагимбаева состоялось очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

В работе АТЦ приняли участие первые руководители специальных служб, правоохранительных и государственных органов, а также акимы областей, городов республиканского значения и столицы.

Были рассмотрены вопросы о мерах совершенствования профилактики экстремизма и терроризма, а также информационно-разъяснительной работы в Интернете.

Обсуждены результаты деятельности АТЦ в 2024 году и определены приоритетные задачи на следующий год.

По итогам заседания принят ряд протокольных решений и утвержден план работы на 2025 год.

Напомним, Франция признала ХАМАС террористической организацией.

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