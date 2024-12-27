В Антитеррористическом центре РК определили задачи на 2025 год
Принят ряд протокольных решений.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане под руководством председателя КНБ Е.Сагимбаева состоялось очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
В работе АТЦ приняли участие первые руководители специальных служб, правоохранительных и государственных органов, а также акимы областей, городов республиканского значения и столицы.
Были рассмотрены вопросы о мерах совершенствования профилактики экстремизма и терроризма, а также информационно-разъяснительной работы в Интернете.
Обсуждены результаты деятельности АТЦ в 2024 году и определены приоритетные задачи на следующий год.
По итогам заседания принят ряд протокольных решений и утвержден план работы на 2025 год.
Напомним, Франция признала ХАМАС террористической организацией.
Самое читаемое
- Новогодняя ёлка акима Жамбылской области прошла в Таразе
- Штрафы, налоги и новый МРП: какие изменения ждут казахстанцев в 2025 году
- Самолёт упал под Актау: одной из неизвестных пострадавших установили гражданство
- Два казахстанских нефтяника погибли при крушении самолёта в Актау
- Дело о секс-рабстве в Кызылорде: вынесен пятый приговор суда