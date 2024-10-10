В Антитеррористическом центре обратились к жителям Жамбылской области
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В городе Шу Жамбылской области проводятся антитеррористические учения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АТЦ.
"10 октября оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Шу Шуского района проводятся учения "Шу-Антитеррор-2024", ― говорится в сообщении.
В центре отметили, что целью мероприятия является проверка уровня готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов по пресечению различных угроз террористического характера.
"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов", ― добавили в АЦТ.
Ранее такие же учения прошли в Кордайском районе.
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