Проверку сотрудников АО "QazaqGaz" подтвердили в Антикоре

Официальный представитель агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов сообщил, что сейчас идёт досудебное расследование, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы задержали сотрудников и руководство в АО "QazaqGaz". В этой связи хотим сообщить, что осуществляется досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений полномочиями работниками подведомственных организаций. Следственные мероприятия проводились для обеспечения объективности и всесторонности расследования обстоятельств дела", - заявил он.

Тлеукенов добавил, что на данный момент никто не задержан, обвинения никому не предъявлены.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сказал он.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в группе компаний "QazaqGaz" прошли обыски и задержания топ-менеджеров.