В кулуарах мажилиса у первого заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улана Саркулова поинтересовались, какие меры принимаются в стране по борьбе с коррупцией в сфере пассажирских перевозок, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Улан Саркулов отметил, что в Антикоре занимаются проблемой неудовлетворительного состояния пассажирских поездов.

"Мы погружались в этот вопрос и продолжаем погружаться. Вы сами видите, сколько лет наши поезда находятся в неудовлетворительном состоянии. В стране 14 перевозчиков – это АО "Пассажирские перевозки" и 13 частных компаний. Но жалоб от людей очень много. Санитарное состояние, обслуживание, тараканы, туалеты – обо всем этом пишут в прессе", – заявил спикер.

По его словам, с октября прошлого года вопрос начали поднимать активнее. Министерству транспорта направляли письма, инициировали совещания.

"Вот на днях снова поступил ответ – планируется очередное совещание. Но вопрос не находит своего решения" – задался вопросом он.

Особое внимание Антикор направил поездам, курсирующим по направлениям "Мангышлак – Уральск" и "Астана – Костанай". Они обслуживаются частными перевозчиками, которые получают государственные субсидии.

"Если выделяются деньги, логично, что должно быть хотя бы минимальное качество обслуживания. Должно работать все, что есть в поезде", – подчеркнул Саркулов.

Замглавы Антикора добавил, что частных перевозчиков можно привлечь к ответственности только в случае выявления коррупционных рисков.