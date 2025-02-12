Масштабные выбросы метана, которые могут стать "бомбой для климата планеты", обнаружили учёные из Испании в недрах Антарктиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Как сообщила газета El País со ссылкой на геологов Рикардо Леона и Роже Урхелеса, учёные засвидетельствовали столбы метана в океане длиной до 700 метров и шириной до 70 метров. Отмечается, что этот метан накопился в морских недрах Антарктиды около 20 тысяч лет назад.

Исследователи утверждают, что в гидратах метана содержится порядка 24 гигатонн углерода, что сопоставимо с выбросами всего человечества за два года.

Учёные предупредили, что нестабильность в морских недрах может грозить оползнями на континентальном склоне, которые способны вызвать цунами.