В Анкаре начались переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщают турецкие СМИ.

В Стамбуле украинская делегация должна начать прямые переговоры с российской. Зеленский говорил, что после встречи с Эрдоганом будет принято решение о дальнейших действиях в плане урегулирования.

"Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации, какой у них мандат ", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинская делегация представлена "на самом высоком уровне": главы МИД, Минобороны, военные, представители всех разведок.

11 мая Президент России Владимир Путин выступил с предложением начать прямые переговоры с Украиной без каких-либо условий.

Позже Глава Украины Владимир Зеленский отреагировал положительным ответом. Он отметил, что готов встретиться с Путиным в Анкаре или Стамбуле.