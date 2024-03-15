В Анголе 50 человек погибли при проверке на колдовство

В Анголе 50 человек, обвиняемых в колдовстве, погибли из-за отравления жидкостью, которая якобы демонстрирует причастность к магии, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 14 марта сообщила The Guardian Nigeria.

"Более 50 жертв заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению народных целителей, способна показать, практикует ли человек колдовство", - рассказала член местного совета Лузия Филемоне.

Уточняется, что вера в колдовство по-прежнему распространена в некоторых сельских поселениях Анголы, несмотря на попытки католической церкви противостоять этому.

"Это широко распространенная практика - заставлять людей пить предполагаемый яд из-за веры в колдовство", — приводит издание слова представителя полиции Антонио Хосси.

Правоохранитель также отметил, что в последнее время число подобных инцидентов возросло и полиция пытается их пресекать. На данный момент в Анголе нет законов, запрещающих занятия колдовством.

Ранее, 22 февраля, в Гвинее-Бисау по той же причине погибли восемь женщин. Еще 21 человек были госпитализированы. По данным журналистов, после смерти двух молодых людей от тяжелой болезни в Куладе несколько местных жительниц были обвинены в колдовстве.