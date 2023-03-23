В Англии мужчину подожгли возле мечети

Как рассказали полицейские, мужчина вышел из мечети и направился домой, когда неизвестный подошел к нему, распылил горючую жидкость и поджег.

Пострадавший госпитализирован с серьезными, но не угрожающими жизни ожогами лица.

"Это действительно серьезный инцидент, и мы используем все ресурсы, которые доступны нам в настоящее время, включая подразделение по борьбе с терроризмом", - рассказал журналистам руководитель полицейской службы Ричард Норт.