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рixabay Сегодня, 07:59
58
Сегодня, 07:59
58
Фото: рixabay

В Англии мужчину подожгли возле мечети

В Великобритании расследуют нападение на мужчину, который шел домой из мечети в центре Бирмингема, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RG.RU.
 
Пострадавшего облили неизвестной жидкостью и подожгли.

Как рассказали полицейские, мужчина вышел из мечети и направился домой, когда неизвестный подошел к нему, распылил горючую жидкость и поджег.

Пострадавший госпитализирован с серьезными, но не угрожающими жизни ожогами лица.

"Это действительно серьезный инцидент, и мы используем все ресурсы, которые доступны нам в настоящее время, включая подразделение по борьбе с терроризмом", - рассказал журналистам руководитель полицейской службы Ричард Норт.

Он также добавил, что ведется работа над тем, чтобы установить, связано ли произошедшее с инцидентом 27 февраля в Лондоне. Тогда 82-летний пожилой человек подвергся похожему нападению с использованием горючей жидкости на выходе из Исламского центра Западного Лондона (WLIC).
 
 
 
 
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Сегодня, 07:59
58
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