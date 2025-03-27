Пять человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в центре Амстердама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Подозреваемый задержан, сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на полицию. По данным агентства Reuters, его мотивы пока неизвестны.

Нападение произошло недалеко от центральной площади Дам в столице Нидерландов. Часть площади оцеплена.

Вертолет скорой помощи приземлился прямо перед Королевским дворцом, который расположен на западной стороне площади Дам. Согласно информации СМИ, из-за нападения было прервано заседание городского совета.

Мэр Амстердама, Фемке Халсема, была вынуждена покинуть заседание.