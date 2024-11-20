В Amanat прокомментировали слухи о фонде Перизат Кайрат

Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев прокомментировал слухи о причастности партии к фонду Biz Birgemiz Перизат Кайрат, передает BaigeNews.kz. Ранее в СМИ появилась информация о том, что среди учредителей фонда есть члены партии Amanat.

"Этот фонд не имеет к партии никакого отношения. Это частный фонд. Там есть ряд людей, которые являются учредителями этого фонда. В СМИ пошла информация, что они являются членами партии Amanat. Да, они являются членами партии Amanat, в том числе Арыстанбек Магзумов, Сергей Матюшенко. Но в 2021 году они были активистами, волонтёрами, у них была цель создать такое сообщество, где будут развивать волонтёрскую деятельность, где-то, наверное, были благие намерения, что будут заниматься благотворительностью. На сегодня ― да, эти ребята у нас работают", - сказал депутат в кулуарах Мажилиса.

Он отметил, что фонд Biz Birgemiz был создан три года назад. При этом он напомнил, что партия не имеет отношения к фонду, который был создан во время пандемии.

"Тот фонд назывался "Biz Birgemiz", а нынешний фонд называется "Общественная организация Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". Какое она отношение может иметь к этому фонду? Никакого абсолютно", - пояснил депутат.

Напомним, что Перизат Кайрат подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Кроме того, ее также подозревают в присвоении средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины.

Ранее BaigeNews.kz писал, что известно о Перизат Кайрат. В 2020 году она участвовала в выборах в партию Nur Otan. Перизат также является обладательницей госнаград.