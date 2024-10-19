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В Алматы звёзды приняли участие в осенней кампании "Жарқын күз"

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В Алматы звёзды приняли участие в осенней кампании "Жарқын күз" Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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В Алматы звезды эстрады, представители молодежных организаций и неравнодушные горожане приняли участие в масштабной кампании "Жарқын күз", проходящей в рамках "Алматы — наш общий дом" и  республиканской программы "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz.

Во всех 8 районов города жители активно участвовали в уборке улиц и посадке деревьев.

Так, в субботнике принял участие народный артист Казахстана, композитор Алтынбек Коразбаев, музыкальный исполнитель Абай Бегей. Артисты призвали горожан поддерживать чистоту и беречь город  не только в дни субботников, а на постоянной основе. 

Отметим, что всего в экологической акции приняли участие более 10 тыс. горожан и было задействовано более 300 единиц техники, а также 1755 сотрудников коммунальных служб. В разных частях города высажено более 10 тысяч саженцев, из них 1200 - в новом парке ALA в Алатауском районе.

 

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