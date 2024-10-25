В Алматы завершена консервация фонтанов

В связи с окончанием рабочего сезона в Алматы завершились работы по консервации городских фонтанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Процесс консервации фонтанного хозяйства включает в себя отключение фонтанов, слив воды из систем, демонтаж оборудования и его транспортировку на специальные склады. На местах хранения фонтанные конструкции будут проверены и подвергнуты профилактическому ремонту для бесперебойной работы в следующем сезоне.

Согласно "Правилам по содержанию и техническому обслуживанию фонтанного хозяйства города Алматы", сезон функционирования фонтанов длится с 1 мая по 1 октября.

Всего в коммунальной собственности Алматы имеются 65 фонтанов, каждый из которых проходит строгую процедуру подготовки к зимнему периоду: специалистами производится диагностика оборудования, очистка фильтров и трубопроводов, ремонт и замена изношенных деталей.