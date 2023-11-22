В Алматы планируют внедрить региональный стандарт Recommended by Visit Almaty. Об этом рассказала руководитель Almaty Tourism Bureau Камила Лукпанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Программа нацелена на объединение субъектов отрасли для улучшения качества услуг и увеличения туристского потока.

Кроме того, в Алматы запустят единый билет туриста Almaty PASS. Он позволит свободно посещать достопримечательности и экскурсии, включённые в программу, и сэкономить до 50% времени и средств при посещении культурных и развлекательных объектов города.

Ещё один турпродукт программы - паспорт туриста. Его можно будет получить в информационных центрах Visit Almaty. С помощью него туристы смогут легко ориентироваться в Алматы (куда сходить, что посмотреть), посетить достопримечательности и ставить отметки о посещении локаций.

В планах также создание ГастроГИДа по Алматы – печатной версии справочника ресторанов, кафе, кофеен в Алматы.