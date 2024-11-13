В Алматы запустили восемь новых пригородных маршрутов
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
132Фото: акимат г. Алматы
В Алматы организовали восемь новых пригородных маршрутов. Это необходимо для улучшения транспортной доступности между городом и населенными пунктами в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.
Маршруты:
- №218: автостанция "Толе би" — пос. А. Токпанова (5:30 — 23:00);
- №238: автостанция "Толе би" — пос. Коктоган (5:30 — 23:00);
- №246: рынок "Барлык" — пос. Кемертоган (5:30 — 23:00);
- №248: рынок "Барлык" — пос. Шолаккаргалы (6:00 — 22:00);
- №250: мкр. Мамыр-7 — пос. Кыргауылды (5:30 — 23:00);
- №255: ж/д вокзал Алматы-1 — пос. Жаугашты (5:30 — 23:00);
- №241: рынок "Жетысу" — пос. Койшыбек (6:00 — 22:00);
- №242: рынок "Жетысу" — пос. Базаркелды (6:00 — 22:00).
"Эти маршруты пока работают в тестовом режиме и по результатам планируется корректировка расписания", - отметили в акимате Алматы.
В городской администрации отметили, что в прошлом году было открыто 41 пригородное направление, закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов. В этом году приобретено еще 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электроавтобусов.
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