В Алматы запустили восемь новых пригородных маршрутов

В Алматы организовали восемь новых пригородных маршрутов. Это необходимо для улучшения транспортной доступности между городом и населенными пунктами в Енбекшиказахском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата мегаполиса.

Маршруты:

№218: автостанция "Толе би" — пос. А. Токпанова (5:30 — 23:00);

№238: автостанция "Толе би" — пос. Коктоган (5:30 — 23:00);

№246: рынок "Барлык" — пос. Кемертоган (5:30 — 23:00);

№248: рынок "Барлык" — пос. Шолаккаргалы (6:00 — 22:00);

№250: мкр. Мамыр-7 — пос. Кыргауылды (5:30 — 23:00);

№255: ж/д вокзал Алматы-1 — пос. Жаугашты (5:30 — 23:00);

№241: рынок "Жетысу" — пос. Койшыбек (6:00 — 22:00);

№242: рынок "Жетысу" — пос. Базаркелды (6:00 — 22:00).

"Эти маршруты пока работают в тестовом режиме и по результатам планируется корректировка расписания", - отметили в акимате Алматы.

В городской администрации отметили, что в прошлом году было открыто 41 пригородное направление, закуплено 600 автобусов и 100 троллейбусов. В этом году приобретено еще 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электроавтобусов.