В Алматы запустили новые пригородные маршруты

В Алматы для улучшения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией продолжается запуск пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.

С 28 октября Алматы расширяет транспортную сеть: запущены маршруты №237, №257 и №258. А с 1 ноября добавится маршрут №239.

Маршрут №237: "Рынок "Барлык" – пос. Каратобе": пять автобусов, время работы: 05:30 - 23:05.

Маршрут №257: "Городская больница №7 – пос. Енбекши": пять автобусов, время работы: 05:30 - 23:01.

Маршрут №258: "Рынок "Жетысу" – пос. Остемир": два автобуса, время работы: 05:40 - 22:01.

Маршрут №239: "Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан": 18 автобусов, время работы: 5:30 - 23:01.