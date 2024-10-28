В Алматы запустили новые пригородные маршруты
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В Алматы для улучшения транспортной связанности мегаполиса с агломерацией продолжается запуск пригородных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат мегаполиса.
С 28 октября Алматы расширяет транспортную сеть: запущены маршруты №237, №257 и №258. А с 1 ноября добавится маршрут №239.
Маршрут №237: "Рынок "Барлык" – пос. Каратобе": пять автобусов, время работы: 05:30 - 23:05.
Маршрут №257: "Городская больница №7 – пос. Енбекши": пять автобусов, время работы: 05:30 - 23:01.
Маршрут №258: "Рынок "Жетысу" – пос. Остемир": два автобуса, время работы: 05:40 - 22:01.
Маршрут №239: "Станция метро "Б. Момышулы" – пос. Долан": 18 автобусов, время работы: 5:30 - 23:01.
"Все маршруты будут работать в тестовом режиме с возможностью корректировки по итогам анализа пассажиропотока. Ранее управлением городской мобильности запущены 35 пригородных маршрутов. До конца года планируется запуск еще 15 маршрутов", - говорится в сообщении акимата.
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