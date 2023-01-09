В Алматы запустили новую электрическую подстанцию

Фото: пресс-службы Минэнерго РК

В Алматы ввели в эксплуатацию новую подстанцию "Каскад", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК.

"В городе Алматы введена в эксплуатацию подстанция "Каскад" ПС 110/35/35/10 №5А. Подрядчиком проекта был ТОО "Электрокабель". Подстанция закрытого типа", — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что проект нацелен на повышение энергетической безопасности города и надёжности городской энергетической системы, в том числе решение дефицита электроэнергии в Алматы.

"Подстанция высокого напряжения 110/35/10кВ №5А "Каскад" предназначена для приёма и распределения электрической энергии, а также обеспечивает необходимую пропускную способность и надёжность внешнего электроснабжения города. На станции применены современные технологии. Подстанция запитана с подстанции ПС№160А "Ерменсай" по кабельной линии КЛ-110кВ №189А, 190А. На подстанции установлено два трансформатора Т-1 и Т-2 с мощностью 40 000 кВа ТИПА тдтн-40000/110У1 изготовленные в Казахстане. Заводом изготовителем является Alageum Electric", — уточнили в комитете.

На станции также применены комплектные распределительные устройства мощностью 110кВ КРУЭ-110кВ 1,2 с тип ZF10-145, произведённые китайской компанией Shandong Taikai Electric Group Co.,Ltd. А также комплектные распределительные устройства КРУ -10кВ 1 и 2 секции, выпущенные в Казахстане. На подстанции установлен слюдяной опрессованный конденсатор КСО-2-10 выключателя ВВ-АЕ-12 и КРУ-35кВ 1 и 2 секции, тип выключателя ВВ-АЕ-40,5-1250-31,5У3.