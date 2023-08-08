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В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка

Сегодня, 11:31
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kazpravda.kz Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: kazpravda.kz

В Алматы организуют бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"По заказу аппарата акима города Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка", – говорится в сообщении.

К курсам допускаются жители Алматы, госслужащие, представители этноса. Особенно приглашаются работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.

Обучение проводится два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.

Контактные телефоны:

  • Институт развития государственного языка – 8 776 830 03 67, 8 747 793 52 64.

  • Алатауский – 2998649;

  • Алмалинский – 8776 830 03 67;

  • Ауэзовский – 3032558;

  • Бостандыкский – 2755068;

  • Жетысуский – 3842754/75; 8700 770 70 73;

  • Медеуский – 2916434;

  • Наурызбайский – 3074553; 8 708 767 97 41;

  • Турксибский – 2231115.

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