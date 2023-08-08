В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
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В Алматы организуют бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
"По заказу аппарата акима города Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка", – говорится в сообщении.
К курсам допускаются жители Алматы, госслужащие, представители этноса. Особенно приглашаются работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.
Обучение проводится два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.
Контактные телефоны:
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Институт развития государственного языка – 8 776 830 03 67, 8 747 793 52 64.
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Алатауский – 2998649;
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Алмалинский – 8776 830 03 67;
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Ауэзовский – 3032558;
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Бостандыкский – 2755068;
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Жетысуский – 3842754/75; 8700 770 70 73;
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Медеуский – 2916434;
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Наурызбайский – 3074553; 8 708 767 97 41;
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Турксибский – 2231115.
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