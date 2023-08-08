В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка

В Алматы организуют бесплатные курсы казахского языка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

"По заказу аппарата акима города Алматы начал работу курс по бесплатному обучению казахскому языку, организованный Институтом развития государственного языка", – говорится в сообщении.

К курсам допускаются жители Алматы, госслужащие, представители этноса. Особенно приглашаются работники предпринимательской (торгово-развлекательного центра, сферы услуг и общественного питания) сферы.

Обучение проводится два раза в неделю в августе-декабре, в онлайн и оффлайн форматах, разделенных на группы по уровням владения языком.

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