  • 26 Июля, 16:28
  • BAIGENEWS

В Алматы "заминировали" ТРЦ

Сегодня, 14:54
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:54
Сегодня, 14:54
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 26 июля, полицейские мегаполиса оцепили ТРЦ "Максима", передаёт BaigeNews. По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании.

"В рамках мер первичного реагирования экстренными службами города был проверен указанный ТРЦ.  В результате сообщение о заминировании не подтвердилось. Работа объекта продолжена в штатном режиме", - прокомментировали инцидент в ДП Алматы.

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