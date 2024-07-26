В Алматы "заминировали" ТРЦ
Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
134Фото: pixabay.com
Сегодня, 26 июля, полицейские мегаполиса оцепили ТРЦ "Максима", передаёт BaigeNews. По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании.
"В рамках мер первичного реагирования экстренными службами города был проверен указанный ТРЦ. В результате сообщение о заминировании не подтвердилось. Работа объекта продолжена в штатном режиме", - прокомментировали инцидент в ДП Алматы.
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