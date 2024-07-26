В Алматы "заминировали" ТРЦ

Сегодня, 26 июля, полицейские мегаполиса оцепили ТРЦ "Максима", передаёт BaigeNews. По предварительной информации, в полицию поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании.

"В рамках мер первичного реагирования экстренными службами города был проверен указанный ТРЦ. В результате сообщение о заминировании не подтвердилось. Работа объекта продолжена в штатном режиме", - прокомментировали инцидент в ДП Алматы.