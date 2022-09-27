В Алматы закупили 210 000 доз  противогриппозной вакцины

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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова на брифинге РСК сообщила о том, что в мегаполисе стартовала вакцинация против гриппа и ОРВИ, сообщает BaigeNews.kz.

В Алматы уже наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, за прошедшую неделю зарегистрировано 5943 случая.

Асель Калыкова отметила, что в 65,2% случаев заболеваемость обусловлена детским населением (3876 случаев).

"По результатам вирусологических исследований в прошлом эпидсезоне 2021-2022 г. в городе циркулировал вирус гриппа типа А/H3N2, также параллельно циркулировали и другие вирусы острых респираторных вирусных инфекций, такие как риновирусы, РС-вирус, сезонный коронавирус. Был зарегистрирован 51 случай заболеваемости сезонным гриппом типа А/H3N2 с благополучным исходом", - назвала результаты Асель Калыкова.

Она напомнила, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация, считает представитель ДСЭК. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до года).

"На 2022 год на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трёхвалентная противогриппозная вакцина "Гриппол Плюс" российского производства в количестве 130 000 доз. Кроме того, дополнительно будет закуплено 80 000 доз этой вакцины. Таким образом, общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 000 доз", - сообщила А. Калыкова.

По состоянию на 22 сентября 2022 года в Алматы привиты против гриппа 65 067 лиц, что составляет три процента от общего населения города, лиц группы риска (50%), на платной основе в частных медцентрах на собственные средства - 14 лиц. Из общего числа привиты медработников - 16 045, детей, часто болеющих и состоящих на диспансерном учете – 5448, беременных - 2828, контингент закрытых учреждений (дома престарелых и детские дома ребенка) – 2313, школьников – 5445, взрослое население с хроническими заболеваниями – 25 203, лиц по эпидемиологическим показаниям - 7785 человек.

Асель Калыкова призвала заболевших горожан не заниматься самолечением. Так как грипп сопровождается различными осложнениями: пневмонией, бронхитом, осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, обострением хронических заболеваний. При гриппе резко повышается температура, появляется слабость, озноб, головная боль и боли в мышцах по всему телу.

"Источником инфекции является больной человек, который особенно заразен в первые 1-2 дня заболевания. Поэтому очень важно при появлении первых симптомов не заниматься самолечением, обращаться к врачу и по его назначению начинать лечение в первый же день заболевания", - сообщила Асель Калыкова.

В период подъема заболеваемости жители города не должны забывать про общие меры неспецифической профилактики против ОРВИ, гриппа: повышать иммунную систему, избегать контакта с больными ОРВИ, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, мыть руки как можно чаще, проветривать помещения с проведением влажной уборки, сократить посещение массовых мероприятий, не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.