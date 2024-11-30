  • 30 Ноября, 12:34
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В Алматы закрыли часть бульвара имени Бухар Жырау

Начались работы по замене газопровода.

Сегодня, 11:46
АВТОР
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transport.mos.ru Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: transport.mos.ru

Ограничение движения ввели на участке бульвара имени Бухар Жырау в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"С 7:00 30 ноября по 6:00 2 декабря будет перекрыта южная часть пересечения бульвара им. Бухар Жырау с улицы Байзакова и бульвар от улицы Байзакова до реки Есентай.  На участке начались работы по замене газопровода", —— говорится в сообщении пресс-службы Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq".

Подземный газопровод среднего давления был запущен в эксплуатацию в 1972 году. Во время его недавнего осмотра были выявлены повреждения изоляционного покрытия и четыре сквозных отверстия в трубе, вызванные коррозией.  

После завершения ремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории и восстановлено асфальтовое покрытие. 

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