В Алматы загорелось двухэтажное здание кафе
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
48Фото: скриншот с видео
Огнеборцы в Алматы потушили пожар в двухэтажном здании кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Загорание произошло в 2-х этажном кафе. Пострадавших нет. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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