  • 30 Июня, 10:08
  • BAIGENEWS

В Алматы загорелось двухэтажное здание кафе

Сегодня, 09:55
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: скриншот с видео

Огнеборцы в Алматы потушили пожар в двухэтажном здании кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Загорание произошло в 2-х этажном кафе. Пострадавших нет. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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