В Алматы загорелось двухэтажное здание кафе

Огнеборцы в Алматы потушили пожар в двухэтажном здании кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Загорание произошло в 2-х этажном кафе. Пострадавших нет. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.