В Алматы задержан замначальника областной колонии

Его подозревают в системном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

"13 ноября 2024 года Управлением досудебного расследования прокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.