В Алматы задержан замначальника областной колонии
Сегодня, 10:12
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Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
134Фото: iStock
Его подозревают в системном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
"13 ноября 2024 года Управлением досудебного расследования прокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
"Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит", - добавили в прокуратуре.