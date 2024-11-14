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В Алматы задержан замначальника областной колонии

Сегодня, 10:12
АВТОР
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iStock Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: iStock

Его подозревают в системном получении взяток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

"13 ноября 2024 года Управлением досудебного расследования прокуратуры совместно с Департаментом КНБ по Алматинской области в городе Алматы задержан заместитель начальника Учреждения №14 ДУИС по Алматинской области по подозрению в получении взяток неоднократно", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит", - добавили в прокуратуре.

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