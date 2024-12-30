В Алматы задержали специалиста по поступлению в магистратуру
Зарегистрировано семь фактов обмана.
Сегодня, 16:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
95Фото: polisia.kz
В Бостандыкском районе Алматы задержали 23-летнюю женщину, обещавшую желающим лёгкое поступление в магистратуру и докторантуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Подозреваемая разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести учёную степень на выгодных условиях. От одного "клиента" она получала вознаграждение от 500 тысяч до одного миллиона тенге.
На данном этапе досудебного расследования зарегистрировано семь фактов обмана с её участием. Подозреваемая взята под стражу.
Пострадавших от преступных действий подозреваемой полицейские призывают обратиться в УП Бостандыкского района или позвонить по телефонам: 8-747-909-65-45; 8-775- 766-77-00 и 8-701- 233- 47-90.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
- Авиакатастрофа под Актау: 20-летний выживший пассажир пришёл в себя
- Самолёт потерпел крушение в Южной Корее: погибли как минимум 62 человека