В Бостандыкском районе Алматы задержали 23-летнюю женщину, обещавшую желающим лёгкое поступление в магистратуру и докторантуру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемая разместила в социальной сети объявление о том, что может помочь приобрести учёную степень на выгодных условиях. От одного "клиента" она получала вознаграждение от 500 тысяч до одного миллиона тенге.

На данном этапе досудебного расследования зарегистрировано семь фактов обмана с её участием. Подозреваемая взята под стражу.

Пострадавших от преступных действий подозреваемой полицейские призывают обратиться в УП Бостандыкского района или позвонить по телефонам: 8-747-909-65-45; 8-775- 766-77-00 и 8-701- 233- 47-90.