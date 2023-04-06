В Алматы задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюру в 10 тысяч тенге

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Преступная деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге пресечена департаментом АФМ по городу Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные денежные купюры, мобильные телефоны и другие предметы. В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование.

"В отношении одного фигуранта санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого. Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности", - сообщили в АФМ.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.