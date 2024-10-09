В Алматы задержали экс-судью Светлану Жолманову
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
71Фото: Instagram
Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.
"По факту мошенничества Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Высший Судебный Совет принял решение наложить дисциплинарное взыскание на судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову в виде освобождения от занимаемой должности.
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