В Алматы задержали экс-судью Светлану Жолманову

Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По факту мошенничества Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Высший Судебный Совет принял решение наложить дисциплинарное взыскание на судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову в виде освобождения от занимаемой должности.