В международном аэропорту Алматы задержали иностранного гражданина, разыскиваемого по линии Интерпола, передаёт BaigeNews.kz. Мужчина находился в международном розыске по запросу турецких правоохранительных органов - его подозревают в серии масштабных интернет-мошенничеств, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, еще в 2018 году злоумышленник разместил в интернете объявления о продаже домашних животных. За "пушистыми" питомцами скрывался аферист: получив предоплату от 67 доверчивых покупателей, он попросту исчез, оставив их без денег и без животных.

После обмана мужчина покинул Турцию и долгое время скрывался. Однако при попытке въезда в Казахстан его задержали сотрудники линейного отдела полиции прямо в аэропорту Алматы. Сейчас он помещён в изолятор временного содержания.

Вопрос об экстрадиции задержанного в Турцию рассматривается в установленном порядке.