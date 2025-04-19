Полицейские Алматы продолжают охоту на злостных неплательщиков. С начала года на специализированные стоянки отправились уже 150 автомобилей с крупными задолженностями по штрафам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мероприятия проходят в рамках республиканской акции "Безопасная дорога". Главная цель — выявить и задержать транспорт с иностранной регистрацией, владельцы которого игнорируют административные штрафы.

Некоторые суммы действительно впечатляют. Так, одна из задержанных машин — Mercedes — "накопила" штрафов на 4 миллиона тенге. У Lada задолженность составила 2,8 миллиона, а у Toyota — почти 3,9 миллиона тенге. Все эти автомобили были эвакуированы на штрафстоянки.

"Полиция призывает автовладельцев, особенно тех, кто управляет машинами с иностранными номерами, не забывать об ответственности и вовремя платить штрафы. Закон одинаков для всех. Мы продолжим работу по выявлению таких нарушений ради безопасности на дорогах", — подчеркнул начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Правоохранители напомнили о принципе неотвратимости наказания и призвали водителей строго соблюдать ПДД.