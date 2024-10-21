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В Алматы за решетку посадили подозреваемую в серии мошенничеств

Сегодня, 14:27
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
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Фото: polisia.kz

Полицейские в Алматы раскрыли серию "универсального" мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемая ― 41-летняя женщина. Заявление на нее написали пока десять алматинцев. 

"Согласно данным потерпевших, кому-то она предлагала помощь в получении жилья по государственной программе, кому-то ― поступление в вуз на грант. Каждый раз женщина оценивала свои услуги в сотни тысяч тенге. Однако обещания не выполнила.

В отношении подозреваемой Следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей". Уголовное дела расследуется по факту мошенничества. Сейчас следствием устанавливается причастность задержанной к возможным аналогичным эпизодам", — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Уланбек Абулхайыр. 

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

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