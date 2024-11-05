В Алматы за превышение скорости необоснованно штрафовали владельцев автобусов

Прокуратурой города Алматы по поручению Генеральной прокуратуры пресечено необоснованное привлечение владельцев автобусов к административной ответственности с отменой предписаний о необходимости уплаты штрафа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры мегаполиса.

"В частности, 17 апреля 2024 года приказом МВД внесены изменения в правовые акты относительно снижения скоростного режима до 50 км/ч для автобусов и микроавтобусов в населенном пункте. С 29 июля 2024 года камеры АПК "Сергек" перенастроены на фиксацию превышения указанной скорости. Однако информационные знаки на дорогах не были установлены. Указанное повлекло нарушение скоростного режима водителями данной категории транспортных средств. В результате свыше 5 000 владельцев получили незаконные предписания об уплате штрафа", ― говорится в информации прокуроров.

По актам прокуратуры предписания об уплате штрафа отменены, защищены права 3 102 субъектов предпринимательства и 1 995 граждан.

"Одновременно разъясняем, что владельцы транспортных средств, несогласные с предписанием об уплате штрафа, вправе самостоятельно обжаловать его в вышестоящий орган (должностному лицу) либо в суд (главы 43-1 и 44-1 КоАП)", ― отмечено в обращении прокуроров.

В свою очередь исполненные предписания, то есть по которым штраф был уплачен добровольно в размере 50% (дело считается рассмотренным в порядке сокращенного производства), могут быть пересмотрены только по вновь открывшимся обстоятельствам органом, вынесшим такое решение (глава 47 КоАП) по заявлению лица, привлеченного к ответственности, защитника, представителя, добавили в прокуратуре Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель "накатал" штрафов на 7 млн тенге.