В Алматы за полдня раскрыли дерзкое разбойное нападение на супермаркет

Мужчина напала с оружием на бухгалтера супермаркета в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейские задержали 39-летнего мужчину, совершившего дерзкое преступление. Инцидент произошел утром в Алмалинском районе города. Во дворе жилого дома неизвестный, угрожая женщине пистолетом и физической расправой, потребовал от нее денежные средства", — рассказали в полиции.

В результате нападения злоумышленник завладел 400 тысячами тенге.

Первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов сообщил, что нападавший спрятал лицо под шарфом. После преступления он скрылся.

"Женщина немедленно сообщила о нападении в полицию. Была создана следственно-оперативная группа, и незамедлительно начались розыскные мероприятия. Уже к обеду 39-летний подозреваемый задержан в центре города, на проспекте Абылай хана. Установлено, что налетчик тщательно спланировал преступление, рассчитывая на значительную сумму денег. Злоумышленник взят под стражу, а изъятый газовый пистолет будет направлен на экспертизу", — сообщил Куатбек Науатов.

Ранее сообщалось, подозреваемого в разбое экстрадировали из России в Казахстан.