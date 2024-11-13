В Алматы за полдня раскрыли дерзкое разбойное нападение на супермаркет
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Мужчина напала с оружием на бухгалтера супермаркета в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Полицейские задержали 39-летнего мужчину, совершившего дерзкое преступление. Инцидент произошел утром в Алмалинском районе города. Во дворе жилого дома неизвестный, угрожая женщине пистолетом и физической расправой, потребовал от нее денежные средства", — рассказали в полиции.
В результате нападения злоумышленник завладел 400 тысячами тенге.
Первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов сообщил, что нападавший спрятал лицо под шарфом. После преступления он скрылся.
"Женщина немедленно сообщила о нападении в полицию. Была создана следственно-оперативная группа, и незамедлительно начались розыскные мероприятия. Уже к обеду 39-летний подозреваемый задержан в центре города, на проспекте Абылай хана. Установлено, что налетчик тщательно спланировал преступление, рассчитывая на значительную сумму денег. Злоумышленник взят под стражу, а изъятый газовый пистолет будет направлен на экспертизу", — сообщил Куатбек Науатов.
Ранее сообщалось, подозреваемого в разбое экстрадировали из России в Казахстан.
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