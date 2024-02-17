В Алматы за день выпало более 25 сантиметров снега — акимат

За день 16 февраля в Алматы выпало более 25 сантиметров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Снегопад начался ранним утром накануне.

"Это самый интенсивный снегопад с начала зимнего периода. Все службы с раннего утра переведены на круглосуточный усиленный режим. В ночь вышла 441 единица техники", – сказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

По его словам, снегоуборочная техника сначала убирает магистральные и городские улицы, затем районные и улицы местного значения. Также ведётся очистка тротуаров, автобусных остановок, заездов на социальные объекты и пешеходных переходов.

Горожан просят убрать с обочины дорог автомобили, поскольку они мешают уборке снега.

Из-за непогоды в аэропорту Алматы 16 февраля отменено пять рейсов и задержано 60. Порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета.