В Алматы за день выпало более 25 сантиметров снега — акимат
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За день 16 февраля в Алматы выпало более 25 сантиметров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Снегопад начался ранним утром накануне.
"Это самый интенсивный снегопад с начала зимнего периода. Все службы с раннего утра переведены на круглосуточный усиленный режим. В ночь вышла 441 единица техники", – сказал заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.
По его словам, снегоуборочная техника сначала убирает магистральные и городские улицы, затем районные и улицы местного значения. Также ведётся очистка тротуаров, автобусных остановок, заездов на социальные объекты и пешеходных переходов.
Горожан просят убрать с обочины дорог автомобили, поскольку они мешают уборке снега.
Из-за непогоды в аэропорту Алматы 16 февраля отменено пять рейсов и задержано 60. Порядка 750 пассажиров находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета.
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