В Алматы выясняют причину пожара на складе возле барахолки

Фото: ДЧС Алматы

Пожар повышенного ранга опасности на складе в Жетысуском районе Алматы удалось ликвидировать спустя почти четыре часа. В ДЧС Алматы рассказали подробности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сообщение поступило 15 января в 9:26, первые пожарные расчеты прибыли через пять минут.

"Обнаружено горение открытым пламенем склада, происходило обрушение кровли. Загорание имело развившийся вид в 2000 квадратных метров из за высокой горючей загрузки товаров: пластиковые трубы, сантехнические изделия и другое.Чтобы не допустить потерь среди личного состава, пожарные работали с соблюдением техники безопасности. На месте развернули оперативный штаб, ввели стволы на тушение и защиту соседних складов. Организовали эвакуация товарно-материальных ценностей со складов", — рассказали в ДЧС.

Горение сопровождалось обильным дымовыделением, что затрудняло определение места очага пожара. На границе пожара температура достигала 150-200 градусов.

Огнеборцы отметили, что тушение пожара осложнялось большой загрузкой склада, слабым давлением в пожарных гидрантах, поэтому пожарным пришлось самим обеспечивать подачу воды: протягивать магистральные линии от прибывших автоцистерн и брать воду с ближайшего пожарного водоема. Для этого дополнительно задействовали технику "Алматы Су" и водовозы Службы спасения "109".

"Стоит отметить, что в с соответствии с пунктом 6 правил пожарной безопасности, руководитель обьекта обеспечивает постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии противопожарного водоснабжения на территории объекта", — подчеркнули в ДЧС.

В итоге пожар локализован в 12:42 и ликвидирован в 13:18. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара ещё предстоит установить.

В борьбе с пожаром в общей сложности были задействованы 115 человек и 29 единиц техники ДЧС. Также на мето пожара выезжали 39 полицейских на восьми автомобилях, карета скорой медпомощи с бригадой из трёх человек, три специалиста медицины катастроф на специальном транспорте, а также Служба газа, четыре единицы техники "Алматы Су" и другие.

Фото: ДЧС Алматы