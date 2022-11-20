В Алматы высадили сад в форме трёх букв

Фото: Instagram_daut.shaikhislamov

В Алматы завершилась высадка сада в форме международного авиационного кода города – ALA. Теперь аббревиатуру из зелёных насаждений пассажиры воздушных судов могут увидеть из иллюминатора самолётов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сад раскинулся в зелёной зоне Алатауского района. Автором проекта является продюсер Даут Шайхисламов. Сад высадили общественники и волонтёры. Эта достопримечательность претендует на мировой рекорд Гиннесса как самое большое слово из деревьев.

"Заявка в книгу рекордов Гиннесса уже подана. Сейчас мы ожидаем, когда приедет судья вместе с независимыми экспертами, и совершит осмотр. Увидят, что действительно всё соответствует их критериям и может быть у нашего города будет рекорд Гиннесса", - говорит Даут Шайхисламов.

На территории более трёх гектаров высажены 2,5 тысячи кустов можжевельника. По словам организаторов, на этот проект затрачены частные средства.

"Хвойные деревья, можжевельник обычно высаживают в садах и парках, чтобы создать зелёную зону вокруг населённых пунктов. Сам по себе можжевельник – это удивительное растение. Он обладает мощными целебными свойствами. А ещё он очищает воздух от загрязнений", - говорит дендролог Гульзада Алханкызы.

Организаторы надеются, что этот сад станет местом притяжения для гостей и жителей Алматы. В следующем году здесь ещё высадят яблони.