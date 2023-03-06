В Алматы вынесли приговор по громкому делу о платных парковках

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Суд в Алматы вынес приговор экс-руководителям ТОО AlanParking и "Алматы спецтехпаркинг сервис", передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассматривал Алмалинский районный суд. На скамье подсудимых были Марат Принбеков и Мухтар Базарбаев. Им вменяли факты присвоения и растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч.4 п.2 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путём группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ст. 218 ч.3 п.3 УК).

"Судом установлено, что подсудимый Принбеков, являясь директором ТОО "А", в группе лиц по предварительному сговору с подсудимым Базарбаевым похитил 225 630 072 тенге, поступившие на счета ТОО "П" от сбора за автопарковку. Кроме того, Б., являясь гендиректором ТОО "А", в группе лиц по предварительному сговору с лицом, находящимся в розыске, похитил денежные средства в особо крупном размере на сумму 190 078 778 тенге, поступившие от сбора площадочных автопарковок. В результате преступных действий подсудимых П. и Б. государство недополучило дивиденды в размере 30 процентов от полученной прибыли по результатам деятельности ТОО "А" и ТОО "П" на общую сумму 436 040 706 тенге", - сообщили в суде.

Уточняется, что Принбеков в группе с другими лицами после совершения хищения часть денег - 391 651 076 тенге легализовал путём составления фиктивных сделок.

В ходе рассмотрения уголовного дела причинённый государству ущерб возмещён в полном объёме.

"Вина подсудимых доказана экономической экспертизой, аудиторскими заключениями, показаниями свидетелей и другими материалами дела. Б. и П. вину не признали, показав, что проект по внедрению платных автоматизированных парковок для государства был выгодным. Государство, со своей стороны не вложив в данный проект деньги, получило выгоду в виде штрафов, налогов и дивидендов", - рассказали в суде.

Прокурор просил назначить обоим по восемь лет лишения свободы. Однако суд учёл смягчающие вину обстоятельства в виде отсутствия судимости и возмещения причинённого ущерба.

В итоге директора ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Марата Принбекова приговорили к пяти годам лишения свободы. Мухтару Базарбаеву дали 6,5 года.

Система платных парковок в Алматы внедрена в 2016 году. С 25 апреля 2022 года платные парковки возвращены в коммунальную собственность города, весь доход от их деятельности направлен в бюджет.