В Алматы вынесли приговор 25 участникам январских беспорядков

Фото: sud.gov.kz

В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы вынесли приговор 25 участникам январских событий, передаёт BaigeNews.kz. Их обвиняли в массовых беспорядках, кражах, угонах и так далее.

"Судом установлено, что в период с 4 по 5 января 2022 года 25 подсудимых в разных частях города Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершили кражи в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения, угоны транспортных средств с причинением крупного ущерба, незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, также на другие объекты, охраняемые спецорганами, что причинило значительный ущерб идругие тяжкие последствия", - сообщили в пресс-службе суда города Алматы.

Также установлено, что подсудимые по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие иих боеприпасы, а также в ходе массовых беспорядков, в местности, где объявлено чрезвычайное положение, группой лиц по предварительному сговору причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.

"При назначении наказания, учитывались следующие обстоятельства: полное и частичное признание вины подсудимых, отсутствие судимости, личность, молодой возраст, поведение до и после совершения правонарушения, наличие несовершеннолетних детей, характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, совершение уголовного правонарушения, в условиях чрезвычайного положения", - отметили в суде.

В итоге суд назначил 20 фигурантам дела условное наказание от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением Закона об амнистии.

Четверых освободили от наказаний в связи с применением Закона об амнистии.

В отношении одного участника январских событий уголовное дело прекращено в связи со смертью.

Приговор в законную силу не вступил.