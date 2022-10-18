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В Алматы вскрыли древний сакский курган с золотыми артефактами
Археологи уже раскопали могильник на три метра вглубь, и на основании обнаруженных артефактов сделали вывод о возрасте кургана.
Раскопки кургана сакского периода, начатые неделю назад, продолжаются в Алматы, передает Baigenews.kz.
Старший научный сотрудник Объединения музеев Алматы Мурат Нурпеисов рассказал, что исследовать этот курган начали в связи с прогрессом цивилизации. В 2010 году здесь протянули большую трубу теплоцентрали от ТЭЦ-2, а ещё раньше здесь появились линии электропередач. Такое соседство для древнего захоронения — не самое хорошее. Курган признали аварийным, и после переговоров с управляющими ЛЭП и ТЭЦ компаниями археологи получили возможность начать раскопки.
Сначала археологам пришлось убрать с кургана насыпь, потом зачистили бровку, чтобы выяснить структуру насыпи. Чем ближе к самой могиле, тем больше в выкапываемой земле появлялось фрагментов суглинка, покрытого белесым налётом органики. Далее археологи определили границы пятна, чтобы понять очертания могильной ямы. До неё пришлось копать ещё около метра вниз, в том числе преодолеть заполнение могилы камнями. По признанию археологов, в этом кургане предки закопали порядка трёх тонн камней.
Когда специалисты выбрали все камни, то осталась земля и с помощью скребочков они вычленили большое количество остатков дерева, что стало верным признаком могилы. Причём, сделана она была в виде деревянного ящика, а не сруба, как в древних захоронениях в горах Алтая.
Ящик, в который положили покойника, был размером где-то 2,20 метра в длину, около одного метра в ширину и высотой где-то один метр. Все это за 2,5 тысячи лет сгнивает, остаются только чёрные следы органики, их видно на жёлтом суглинке, когда археологи зачищают землю.
Когда все слои были пройдены, археологи дошли до самих останков. Первое что нашёл археолог, который вскрывал могилу — это кусочек железа, который оказался фрагментом меча. Прямо на нём была аппликация из золота, ручка меча обложена листовым золотом, а не фольгой, которая применяется на женских украшениях чаще всего. На оружии и других военных гарнитурах были две муфты, связанные с ножнами меча. Сами ножны были или деревянные, или обтянуты кожей, но на их конце была бронзовая муфта, обложенная золотым листом.
На муфте вытеснена художественная композиция — две кошачьи морды друг напротив друга, перевёрнутые зеркально, что говорит о дате захоронения.
"Стилистически это относится к V–II векам до нашей эры, то есть, по этому предмету, каменному закладу, структуре насыпи и так далее можно смело утверждать, что данный курган относится к сакскому времени. В ходе экспертизы будет уточнена дата, но, к сожалению, в кургане не сохранилось большого количества дерева, чтобы сделать радиокарбоновый устойчивый анализ, поэтому возраст могильника определяется типологически: в то время хоронили людей в деревянных ящиках, похожих на гроб, гробовище", — рассказал Мурат Нурпеисов.
Вывод о том, что этот курган не тронутый, учёный делает на основании того, что скелет лежит "правильно", на нём присутствует вся сохранившаяся фурнитура от одежды и оружия.
"Отсутствует до сих пор правая берцовая кость. Нет голеностопов, но это обычная история, фалаги рук и ног часто растаскивают грызуны. То есть, могила может быть разбросанная, но это не значит, что её вскрывали. А признак ограбления — отсутствие в могиле вещей, тем более драгоценностей. А тут лежит меч. Меч был самой большой ценностью", — поведал археолог.
Меч в этой могиле не самого хорошего качества. Мурат Нурпеисов рассказал, что в своей практике встречал мечи из углеродной стали с аппликацией из золота в Иссыке, но в этом кургане захоронен не царь, но воин. Исследователь говорит, возможно, это родственник царя, но по найденному пока инвентарю не понятно, занимал ли он высокое положение.
"Да, есть золотая аппликация, но в то время была военная демократия, и сильного расслоения в обществе не было", — отметил археолог.
Возраст захороненного в этом кургане человека — около 50 лет, такие предположения археологи делают по сохранности костей, черепу, отсутствию зубов и заросшей кости на черепе.
"Есть дырка во лбу, довольно старенькая. Возможно, его убили. В лаборатории антропологи должны будут подтвердить его возраст и обстоятельства смерти. Археолог Китов в институте археологии в Алматы сделает свои измерения, и оценит возможность генетического анализа", — отметил Мурат Нурпеисов.
Археолог делает ещё одно предположение, что захороненный принадлежал к европеоидной расе R1A1, поскольку сейчас известно, что к ней принадлежали все саки Евразии, а их прямые наследники — украинцы, русские и казахский род албан, а также киргизы.
Найденные в могиле вещи, в том числе драгоценности, становятся собственностью музейного объединения Алматы и после необходимых процедур будут выставлены в одном из музеев.
В этом районе есть ещё три больших кургана в сторону кладбища Батыс, но заниматься их раскопками учёные пока не планируют.
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