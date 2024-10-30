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В Алматы возобновили расследование по факту жестокого убийства охранника

Сегодня, 16:42
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abkhaz-auto.ru Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: abkhaz-auto.ru

Стало известно, что в Алматы возобновили расследование убийства охранника ЖК "Меркур таун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

"Ранее сроки досудебного расследования были прерваны в связи с проведением  судебно-психиатрического исследования. В настоящее время производство возобновлено, назначены соответствующие экспертизы.

По завершению следствия материалы уголовного дела будут переданы в суд", ― говорится в сообщении.  

Подозреваемого взяли под стражу после совершения преступления.

Ранее сообщалось, что у погибшего остались жена и трое детей.

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