В Алматы возобновили расследование по факту жестокого убийства охранника

Стало известно, что в Алматы возобновили расследование убийства охранника ЖК "Меркур таун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.

"Ранее сроки досудебного расследования были прерваны в связи с проведением судебно-психиатрического исследования. В настоящее время производство возобновлено, назначены соответствующие экспертизы. По завершению следствия материалы уголовного дела будут переданы в суд", ― говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу после совершения преступления.

Ранее сообщалось, что у погибшего остались жена и трое детей.