В Алматы возобновили расследование по факту жестокого убийства охранника
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
140Фото: abkhaz-auto.ru
Стало известно, что в Алматы возобновили расследование убийства охранника ЖК "Меркур таун", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции мегаполиса.
"Ранее сроки досудебного расследования были прерваны в связи с проведением судебно-психиатрического исследования. В настоящее время производство возобновлено, назначены соответствующие экспертизы.
По завершению следствия материалы уголовного дела будут переданы в суд", ― говорится в сообщении.
Подозреваемого взяли под стражу после совершения преступления.
Ранее сообщалось, что у погибшего остались жена и трое детей.
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